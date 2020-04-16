В Подмосковье выявлено 467 случаев заболевания коронавирусом за сутки

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 по Московской области сообщили, что врачи зафиксировали 467 случаев заболевания коронавирусом в регионе за сутки.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 33 человека. Выздоровели и выписались 105 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что злостным нарушителям самоизоляции в Подмосковье будет грозить уголовная ответственность. Все полицейские в регионе перешли на усиленный режим службы, а плотность нарядов увеличилась в полтора раза. 14 апреля в Московской области за нарушение режима самоизоляции было составлено более 100 протоколов.
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