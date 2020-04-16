В Подмосковье выявлено 467 случаев заболевания коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/889c6746-7fda-11ea-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 по Московской области сообщили, что врачи зафиксировали 467 случаев заболевания коронавирусом в регионе за сутки.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 33 человека. Выздоровели и выписались 105 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что злостным нарушителям самоизоляции в Подмосковье будет грозить уголовная ответственность. Все полицейские в регионе перешли на усиленный режим службы, а плотность нарядов увеличилась в полтора раза. 14 апреля в Московской области за нарушение режима самоизоляции было составлено более 100 протоколов.