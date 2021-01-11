В Подмосковье выявили минимальное с 30 ноября число заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c472bee-54b5-11eb-a993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за прошедшие сутки стало минимальным с 30 ноября 2020 года.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, общее число заболевших в области увеличилось на 1083 и достигло 170 807.

Выздоровели 1569 человек (всего 129 621), жертвами коронавируса стали 25 пациентов (всего 3137). Лечение продолжают 38 048 заражённых.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что отмеченный в России спад в выявлении новых случаев коронавируса будет длиться ещё две недели. По его словам, на ситуацию благоприятно влияет погода, поскольку морозы губительны для коронавируса.

По данным на утро 12 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 448 203 человека. 2 825 430 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 804 смертельных случая.