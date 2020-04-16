Общество

В Подмосковье выдали около трёх миллионов пропусков

17:03, 16 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал число выданных пропусков с QR-кодами за три дня. Их оказалось порядка 2,7 млн единиц.

За три дня мы выдали 2,7 млн цифровых пропусков. Да, первый день работы системы был сложный. Трудности испытали и водители, и пассажиры электричек. Но уже сегодня ситуация выправилась, — отметил Воробьёв.

Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников полиции и ГИБДД, у которых работы сейчас прибавилось работы, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ГИБДД продемонстрировал Воробьёву отсутствие проблем при контроле пропусков. Инспектор также отметил всеобщее понимание водителей к внедрению пропускного режима.

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