В Подмосковье выдали около трёх миллионов пропусков

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Сотрудники Следственного комитета по Республике Карелия «потеряли» семью из Петрозаводска и объявили её членов в розыск.

Семейная пара не отвечала на телефонные звонки и сообщения в социальных сетях с 24 марта. После того, как семью с двумя несовершеннолетними детьми объявили в розыск, выяснилось, что всё это...