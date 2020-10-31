В Подмосковье вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет

https://static.news.ru/photo/d26d49b8-1b60-11eb-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области для людей старше 65 лет вводится обязательный режим самоизоляции. Он начнёт действовать с 2 ноября.

Самая сложная ситуация на койках — это 65+, — рассказал глава региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что люди этого возраста болеют «тяжелее и дольше».

Губернатор отметил, что до этого в регионе действовала рекомендательная мера по нахождению дома. С 2 ноября она будет носить обязательный характер. Он также добавил, что граждане старше 65 лет смогут выходить из дома, чтобы купить продуктов, или на прогулку. Их транспортные карты заблокированы не будут.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв второй раз привился вакциной от коронавируса.