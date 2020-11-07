В Подмосковье введут новые ограничения для граждан старше 65 лет

https://static.news.ru/photo/8209f170-2262-11eb-9992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Московской области будут приняты новые ограничительные меры для людей старше 65 лет на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, меры будут приняты 11 ноября. В частности, жителям Подмосковья старше 65 лет будут заблокированы проездные.

Кроме того, как отметил губернатор, еженедельно в регионе наращивается тестирование на коронавирус. Он также сообщил, что для больных COVID-19 к 15 ноября в области будет развёрнуто максимальное количество коек.

Каждую неделю мы наращиваем тесты. Их уже больше 35 тыс. в сутки — тестов ПЦР. Ещё раз скажу, что к 15 ноября мы развернём максимальное — порядка 19 тыс. — количество коек, — отметил Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24»

Ранее NEWS.ru писал о том, что 8 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с распространением в регионе коронавирусной инфекции совсем не простая.