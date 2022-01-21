В Подмосковье возбудили дело из-за жестокого обращения с животными

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Основанием для этого послужило обнаружение десятков кошек, запертых без пищи на участке садового товарищества, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Животных обнаружили в хозпостройках частного домовладения в СНТ «Талдом-2» деревни Карачуново. В ходе проверки, проведённой ведомством, выяснилось, что они долгое время оставались без пищи. В результате по меньшей мере две кошки погибли, а другие оказались истощены.

По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз подготовит поправки, касающиеся маркировки и учёта животных в России. Нововведения коснутся кошек, собак и других домашних питомцев, чего долгое время добивались защитники животных, а также активисты, обеспокоенные проблемой агрессии бездомных собак. Новые правила будут способствовать тому, что «нерадивые хозяева» питомцев не смогут уйти от ответственности за выброшенных на улицу животных.