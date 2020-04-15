В Подмосковье военных, судей и журналистов обязали оформлять спецпропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал новое постановление. Согласно документу, военные, судьи и журналисты должны отдельно регистрироваться на сайте mos.ru для перемещения по Подмосковью.
Для передвижения по территории Московской области на основании служебного удостоверения с использованием любых видов транспорта гражданин обязан сообщить следующие сведения: для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования — фамилия, имя, отчество и серию с номером паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, — заявил Воробьёв.
По словам губернатора, такая мера необходима для упорядочивания передвижения в пригороде. Документ вступит в силу 22 апреля 2020 года.
Сотрудники полиции и ГИБДД начали проверять пропуска в Москве и МО с 15 апреля. Они были введены на время режима самоизоляции из-за коронавируса. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
NEWS.ru ранее писал, что в ГАИ изменили основания на въезд в столицу для водителей и пассажиров.
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