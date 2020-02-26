https://static.news.ru/photo/43bde49e-58be-11ea-bd27-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Более ста дорожно-транспортных происшествий произошло в 2019 году в Подмосковье по вине водителей автобусов. Об этом заявили в пресс-службе областного МВД.

Менее благоприятная ситуация в 2019 году сложилась по количеству происшествий, совершённых по вине водителей автобусов. Зарегистрировано 118 ДТП, в которых погибли шесть человек, а 206 получили телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается РИА Новости.

В МВД добавили, что почти 90% аварий, в которых пострадали люди, произошло по вине водителей автобусов, осуществляющих регулярные перевозки.

Всего в 2019 году зарегистрированы 272 аварии с участием автобусов.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись 8 февраля в Верхнемамонском районе Воронежской области. Региональный главк МВД сообщает, что ДТП произошло на 694-м км автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и машину вынесло на «встречку», где она столкнулась с большегрузом MAN.