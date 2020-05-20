В Подмосковье вновь включили отопление

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Власти Подмосковья распорядились возобновить подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты. Такое решение принято в связи с экстремальным похолоданием в регионе.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе подмосковного Минэнерго. В ведомстве уточнили, что жители области отправили множество обращений в муниципалитеты с просьбой включить отопление. В связи с этим губернатор региона Андрей Воробьёв поручил энергетикам возобновить работу централизованных систем отопления. Представители Минэнерго заверили, что «тепло придёт во все дома и квартиры».

Как передавал NEWS.ru, согласно прогнозу синоптиков, 21 мая в Москве и Подмосковье может выпасть снег.