Частный самолёт-амфибия упал в Москву-реку под Коломной

В подмосковной Коломне частный самолёт-амфибия упал в Москву-реку. Об этом пишет Mash. В результате инцидента пострадали два человека.

На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. Пилоты самолёта сумели самостоятельно выбраться на берег. На текущий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что самолёт отрабатывал взлёт и посадку. Три раза всё прошло без проблем, однако в четвёртый раз воздушное судно потерпело крушение. Самолёт вытащили на берег с помощью баржи. Предполагается, что причиной крушения воздушного судна стала ошибка пилотирования.

Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее два человека погибли при падении параплана в Ивановской области. На записи с места крушения видно, что приземление вышло жёстким, а погибшие потерпели крушение в лесном массиве. При этом даже выпущенные парашюты не помогли избежать жёсткой посадки.