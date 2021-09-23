В Подмосковье уволили водителя маршрутки, отказавшегося везти льготницу

Отказавшего в проезде женщине по социальной карте водителя маршрутного автобуса в Подмосковье уволили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Инцидент произошёл, когда женщина хотела оплатить проезд на 43-м маршруте социальной картой.

Водитель нахамил ей, пытался вывести из автобуса и заявил, что её карта недействительна в Московской области, хотя с 1 августа по этому маршруту можно ездить по социальной карте.

После проверки водителя уволили, — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, исполнительный директор компании-перевозчика Александр Козлов заявил, что пассажирке принесли извинения за случившееся.

Видео с происшествием опубликовал Telegram-канал RT.

Ранее водитель из Хабаровска Далер Каримов, который высадил пассажиров, чтобы совершить намаз, записал видео с извинениями. Он заявил, что не хотел никого обидеть.