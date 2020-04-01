https://static.news.ru/photo/7311c5fa-73f6-11ea-861e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус» умер в Подмосковье.

Скончавшимся является мужчина в возрасте 59 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что 65-летняя женщина скончалась от коронавируса в Московской области. Отмечается, что она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и недавно перенесла инфаркт. При поступлении в больницу у неё была диагностирована двусторонняя пневмония.

По состоянию на среду, 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерло. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.