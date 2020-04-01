Второй человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус» умер в Подмосковье.
Скончавшимся является мужчина в возрасте 59 лет,
Ранее NEWS.ru писал, что 65-летняя женщина скончалась от коронавируса в Московской области. Отмечается, что она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и недавно перенесла инфаркт. При поступлении в больницу у неё была диагностирована двусторонняя пневмония.
По состоянию на среду, 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерло. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.
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