В Подмосковье трёхлетний ребёнок проглотил 21 магнит

https://static.news.ru/photo/1b3c2c90-0176-11eb-afc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи Московской областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкино спасли малыша, который проглотил более двух десятков магнитов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали, что трёхлетний ребёнок поступил в больницу с жалобами на боль в животе, высокой температурой и признаками кишечной непроходимости. Рентген показал, что в кишечнике трёхлетнего мальчика присутствует нечто, похожее на металлический предмет. После того как состояние маленького пациента стало стремительно ухудшаться, врачи незамедлительно начали операцию, рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Алексей Громов.

В ходе операции мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита, то есть гной в животе, и множественные слипания кишки. Мальчику удалили 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки, — цитирует Громова РИА Новости.

Операция закончилась благополучно, а мальчика уже выписали из стационара. По словам главврача, при проглатывании двух и более магнитов за короткий срок жизни ребёнка уже может угрожать опасность. Громов призвал убирать мелкие предметы подальше от малышей и выбирать для них игрушки, подходящие по возрасту, а самое главное — никогда не игнорировать жалобы на боли в животе и срочно обращаться к медикам.

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