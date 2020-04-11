В Подмосковье создадут 5000 больничных мест

https://static.news.ru/photo/09785ffa-7bda-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В ближайшее время в Подмосковье откроются больницы на 5000 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как пишет телеканал «360», в Звенигороде появится самая крупная инфекционная больница в области на 550 мест, в ней будут два корпуса на три и семь этажей. Ещё одно инфекционное отделение оборудуют в Центральной районной больнице Талдома. Она сможет принять до 196 пациентов с COVID-19.

Также в инфекционный стационар перепрофилируют один из корпусов Егорьевской центральной районной больницы. В корпусе смогут разместить более 200 коек. В Солнечногорске строят Центр для заболевших коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 300 мест. Его откроют в здании бывшей казармы.

Для лечения пациентов с коронавирусом в Балашихе будут использовать роддом в Саввине. Этот центр рассчитан на 400 заражённых. Уже к концу следующей недели до 60 пациентов смогут принять в инфекционном корпусе в Жуковской городской клинической больнице.

Всего власти Подмосковья планируют перепрофилировать 16 больниц. Кроме того, пациентов с коронавирусом будут также принимать в МОНИКИ, в медучреждениях в Дмитрове, Клину, Подольске, Бронницах, Одинцове, Наро-Фоминске, Химках.

По последним данным, в России зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106, писал NEWS.ru.