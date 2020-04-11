В Подмосковье систему цифровых пропусков введут с 15 апреля

https://static.news.ru/photo/8c1cd488-7c19-11ea-9933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Систему цифровых пропусков по аналогии со столицей вводят в Московской области с 15 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Эта мера вынужденная. Необходимо исключить ненужные, лишние контакты людей, осуществить контроль за передвижениями. Сегодня это необходимо и может радикально снизить угрозу. Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка, — написал чиновник в Instagram.

По его словам, для оформления пропуска необходимо зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить простую форму.

Воробьёв добавил, что если жителям нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует один день, но получать его можно без ограничений.

Для поездок к родным, в магазин или в другой регион также нужен будет пропуск, действующий один день, а получить его можно два раза в неделю.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие цифровых пропусков станет обязательным с 15 апреля для поездок по Москве на личном и общественном транспорте. Указ о введении пропускного режима подписал мэр Сергей Собянин. Оформление пропусков начнётся с понедельника 13 апреля на сайте мэрии mos.ru: это будут электронные документы с 16-значным идентификатором и QR-кодом для проверки сотрудниками санитарных служб и полиции, которые можно будет распечатать или сохранить в смартфоне. Пропуска будут действовать в Москве и области.

Пропуска потребуются для любых поездок: на личном автомобиле, мотоцикле, скутере, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Сотрудники действующих организаций смогут оформить пропуска до 30 апреля, остальные москвичи смогут получить или документ для посещения медучреждения (оформляется без ограничений), или пропуск на иные цели (можно оформить дважды за неделю).