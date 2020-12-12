В Подмосковье с 14 декабря открывается запись на вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/79ad69ea-3df0-11eb-8fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области с понедельника, 14 декабря, открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова на совещании с участием главы региона Андрея Воробьёва, передаёт телеканал «360». По её словам, 92 прививочных пункта готовы к приёму граждан. В область поступило 4,4 тысячи доз вакцины, около 7 тысяч доз уже были использованы.

Подмосковье занимает третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в регионе выявлено 1,4 тысячи новых случаев заражения. Выздоровели 962 пациента и 31 человек умер. Всего за время пандемии в области заболели 127,8 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали 2,4 тысячи и 90,2 тысячи — выздоровели.

С начала декабря в регионе вакцинируют медработников, преподавателей, сотрудников социальных служб. Воробьёв 7 декабря заявил, что пять тысяч человек из групп риска уже привились. С 5 декабря пункты вакцинации работают в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что в январе 2021 года в городе откроется завод по производству вакцины от COVID-19.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что российский препарат «Спутник V» уже поставлен во все регионы. Последними вакцину получили Чукотка и Магаданская область.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от COVID-19, над которой работают учёные из Крыма, предварительно показала свою эффективность при испытании на кроликах.