В Подмосковье с 1 сентября ограничат продажу алкоголя возле школ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье с 1 сентября будут действовать ограничительные меры по продаже алкоголя. Его полностью запретят в магазинах, которые находятся вблизи учебных заведений, сообщает РИАМО со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Ольгу Кулеву.

В обязательном порядке территориальными органами внутренних дел направлены предложения в администрации с запретом о продаже алкоголя, спиртосодержащей продукции, в том числе в стеклянной таре. Я думаю данный запрет будет соблюдаться 1 сентября, — заявила она.

Психолог Татьяна Журавлева ранее рассказала: чтобы избежать развития алкоголизма у детей, родители сами должны демонстрировать пример умеренного и безопасного употребления алкогольных напитков. По ее словам, детям старшего возраста полезно объяснить разницу между качественным и некачественным алкоголем. Собеседница подчеркнула, что родителям необходимо следить за кругом общения ребенка, если компания неблагополучная — нужно обязательно провести с ним беседу. По ее словам, детей лучше научить отстаивать личные границы и говорить нет, то есть отказываться выпить.