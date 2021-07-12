В Подмосковье развернут дополнительные койки из-за COVID-19

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В Московской области растёт число заболевших COVID-19. В связи с этим принято решение развернуть дополнительные койки в медучреждениях. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, говорится на сайте ведомства.

На данный момент в Подмосковье развёрнуто 7,2 тысячи коек для лечения коронавируса и пневмонии, до 29 сентября власти выделят ещё около 950 коек.

Осенью традиционно наблюдается подъём простудных и вирусных заболеваний. <...> Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд, — сказала Стригункова.

По её словам, на это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний.

С начала пандемии в Московской области выявили 441 617 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 386 313 пациентов с COVID-19, умерли — 8120.

Ранее сообщалось, что связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры продлены в Санкт-Петербурге до конца октября. Сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.

Постановление подписал губернатор города Александр Беглов. С 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий «должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».