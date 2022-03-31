В Подмосковье проведут ярмарку вакансий для сотрудников Шереметьево

В Московской области проведут ярмарку вакансий для сотрудников аэропорта Шереметьево, которые сейчас вынужденно не работают, сообщает телеканал «360». Им предложат варианты работы и бесплатное обучение 4 апреля. К примеру, две тысячи вакансий со средней зарплатой 50–90 тысяч рублей есть в «Мострансавто».

У нас Шереметьево — визитная карточка страны и Подмосковья. Уже долгое время, около семи лет, Шереметьево — это ведущий аэропорт мира по качеству, по сервису, по всему тому, что человеку нужно, когда он прилетает или улетает. Нам всегда приятно сотрудничать с Шереметьево. Большие инвестиционные планы реализованы, — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он предположил, что кому-то придётся на время сменить специализацию, чтобы оставаться востребованным на рынке труда.

Ранее почти весь южный комплекс аэропорта Шереметьево приостановил работу из-за того, что самолёты российских авиакомпаний практически перестали летать за границу, а воздушные суда иностранных перевозчиков — в Россию. Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов заявил, что простой, скорее всего, продлится, пока действуют санкции.

По данным «Известий», пока аэропорт отправил в простой 40% всего персонала, или «шесть-семь тысяч человек». Им будут платить две трети от оклада. Срок, на который персонал отстранили от работы, не оговаривается.