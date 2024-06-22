В Подмосковье простились с Егором Зайцевым: фото с похорон

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Прощание с модельером Егором Зайцевым на Жегаловском кладбище

В Подмосковье простились с сыном российского кутюрье Вячеслава Зайцева модельером Егором Зайцевым. Егора похоронили в 20 метрах от отца на Жегаловском кладбище в Щелковском районе Московской области. Модельер умер во время онлайн-показа в Доме моды его отца.

Отмечается, что накануне могилу Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни 30 апреля 2023 года, тщательно убрали. Там остался только один букет цветов и крест. По данным Дома моды Зайцева, церемония прощания с Егором Зайцевым началась в 12:00 в храме Троицы Живоначальной в Щелково. Там же прошло прощание с Зайцевым-старшим.

Ранее подруга семьи Зайцевых Марина Синотова рассказала, что после смерти сына Вячеслава Зайцева Дом моды должен стать музеем его имени. Она отметила, что под эти цели можно было бы выделить часть здания, где желающие смогут ознакомиться с историей творческой семьи.

Синотова добавила, что считала Егора Зайцева «немного неформалом» и не понимала многие его работы с точки зрения дизайна, но у него были свои восприятие и фантазия. Тем не менее до фигуры своего именитого отца Егор Зайцев так и «не дорос», добавила дизайнер. По ее словам, модельер переживал из-за того, что его постоянно сравнивают с родителем, хотя в этом нет ничего удивительного.

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