В Подмосковье прошёл «дождь» из трусов и лифчиков

https://static.news.ru/photo/c068c362-d170-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Необычный «дождь» из трусов и бюстгальтеров прошёл в Московской области. Нижнее бельё из корзины воздушного шара выбросила группа неизвестных людей. Позже выяснилось, что это блогеры, которые таким образом решили снять видеоролик.

Интимные «осадки» выпали в деревне Самотовино Сергиево-Посадского городского округа, передаёт «Москва 24».

Трусы и лифчики попали на детскую площадку, упавшее с неба бельё тут же начали примерять дети. Некоторые автовладельцы пожаловались, что пакеты с бельём помяли припаркованные на улицах машины.

Такое положение вещей возмутило местных жителей. Они стали задаваться вопросом, кто же будет убирать «небесные дары». Однако желающих долго искать не пришлось: люди быстро разобрали бельё, так как оно явно было новым, на вещах даже сохранились этикетки и бирки.

Ранее в Сочи, как писал NEWS.ru, патрулировавшие приморскую набережную сотрудники правоохранительных органов задержали двух туристов. Те занимались сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих.