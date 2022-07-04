В Подмосковье построят поликлинику за 1,2 млрд рублей

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Работа кабинета врача общей практики в поликлинике

В подмосковном Чехове детской построят поликлинику на 500 посещений в смену за 1,2 млрд рублей, сообщают «Вести Подмосковья». Сейчас объявлен конкурс по выбору подрядчика для строительства. Отмечается, что двух детских отделений в городе не хватает для качественной помощи пациентам.

Маленькая площадь здания не позволяет создать необходимые условия для нормальной работы специалистов поликлиники и комфорта пациентов. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросу строительства новой городской поликлиники. Отсутствие дополнительных площадей не дает возможности совершенствовать материальную и медико-техническую базу лечебного учреждения и обеспечить современным оборудованием, — отмечается в техзадании проекта.

Поликлинику должны ввести в эксплуатацию в 2025 году, построят её за счёт бюджетных средств Московской области. Здание появится рядом с Чеховской областной больницей.

В поликлинике предусмотрены помещения для врачей педиатрического отделения, отдельная зона вакцинопрофилактики, кабинет здорового ребенка и кормления детей, а также зоны специалистов, функциональной диагностики и реабилитации. В медучреждении будут игровые детские уголки, отделения хирургии и неотложной помощи, кабинеты для массажа и ЛФК.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объёме по всей стране и поручил губернаторам обеспечить это в самое ближайшее время. По словам Мишустина, это позволит людям беспрепятственно получать консультации профильных специалистов, а также сделать отложенные операции.