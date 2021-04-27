В Подмосковье построят многоэтажки по новому стандарту комфорта

https://static.news.ru/photo/64afc562-a757-11eb-aea5-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

С этого года власти Подмосковья будут отдавать приоритет проектам строительства жилья, которые отвечают новым стандартам комфорта и качества. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время традиционного обращения к жителям, передаёт телеканал «360».

По словам Воробьёва, новостройки будущего должны создаваться без мусоропроводов и ступеней при входе. Кроме этого, дворы многоэтажек должны быть избавлены от машин, а в подъездах жители должны иметь возможность поставить коляски.

Всем нужны не «человейники», а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней, — сказал губернатор.

Он отметил, что комфорт жилью также добавит отказ от мусоропроводов в домах, от которых исходит ужасный запах. По словам Воробьёва, можно сделать, как в западных странах, специальные комнаты, где жители смогли бы разделять мусор. И тогда вместо посторонних запахов была бы чистота и порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о запуске программы реновации жилищного фонда области. Программа позволит улучшить жилищные условия 1,3 млн жителей региона. Сейчас общий объём жилфонда в Подмосковье составляет 257 млн кв. м, при этом четверть (63 млн кв. м) относится к жилью с высокой степенью износа. В рамках реновации планируется расселить жителей 2 тысяч бараков, 22 тысяч послевоенных малоэтажных домов и 3,4 тысячи хрущёвок.