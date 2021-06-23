В Подмосковье пообещали повторить розыгрыш квартиры за вакцину

Власти Московской области намерены повторить розыгрыш квартиры среди людей, сделавших прививку от коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщает телеканал «360».

Она отметила, что среди жителей есть большая заинтересованность в участии в розыгрыше, передаёт телеканал.

С учётом такого роста заинтересованности мы в конце июня разыграем ещё одну квартиру в ближнем Подмосковье, в 15 километрах от МКАД, — подчеркнула чиновница.

По её словам, округ, где расположено жильё, объявят позднее.

Участниками первого розыгрыша станут люди, получившие вакцину в период с 15 по 25 июня. Победитель будет определён 27 июня. Об участии сообщили почти 20 тысяч человек, которые рассчитывают получить трёхкомнатную квартиру в Серпухове.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше автомобилей среди москвичей, которые привьются в период с 14 июня по 11 июля. По его словам, раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью около 1 млн рублей.