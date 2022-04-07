В Подмосковье помогут устроить сирот из ЛНР и ДНР в приёмные семьи

Московская область предложила помощь по устройству детей-сирот из ДНР и ЛНР в приёмные семьи, сообщает «360». С инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. С главой ДНР Денисом Пушилиным её обсудили первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или на территории России. Что может быть сделано, чтобы организовать их временное или постоянное пребывание на территории России. Возможно ли найти о них какую-то информацию в государственных базах данных или в базах Красного Креста, — рассказал Духин.

Если же родственников найти не удастся, детям предлагают искать временную опеку.

Уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Элеонора Федоренко добавила, что Московская область помогает детям Донбасса уже много лет.

А Андрей Турчак отметил, что для помощи сиротам будет создан штаб под руководством уполномоченных по правам ребенка с обеих сторон. Главный рабочий вопрос, по его мнению, синхронизация законодательств.

Ранее сообщалось, что с конца февраля жители Подмосковья собрали почти 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В день волонтёры собирают порядка 20 тонн груза, рассказал Андрей Воробьёв. Люди приносят одежду и обувь, продовольствие, детское питание, технику.