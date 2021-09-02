В Подмосковье подали в суд на чиновников, не замечающих вырубку леса

Жители окрестных деревень и экоактивисты в Красногорском районе подали в суд на комитет лесного хозяйства Московской области из-за безразличия к ситуации массовой вырубки леса бизнесменом. Об этом пишут «Новые Известия».

Ситуация дошла до суда из-за того, что бизнесмен, который арендует рекреационные земли для развития конного спорта, на самом деле строит коттеджи, а чиновники этого как-будто специально не замечают.

Активисты считают, что комитет лесного хозяйства Подмосковья лоялен к предпринимателю и в упор не видит, что лесной массив массово вырубается, превращаясь в место массовой застройки. При этом вид разрешённого пользования участком — «рекреационная деятельность», что говорит о возможности свободного посещения данного места всем гражданам. Но глухой забор по периметру неоднозначно свидетельствует о том, что бизнесмен не собирается никого пускать на участок.

Учитывая, что производится очевидная очистка участка от деревьев, чиновники заявляют о том, что всё хорошо и никаких нарушений не происходит. При этом коттеджи, которые там возводятся, в комитете называют временными строениями.

Итогом такого наплевательства по отношению к жителям и активистам стало то, что на бизнесмена и чиновников из ведомства подали в суд. Предметом разбирательства стало нецелевое использование земли. К тому же местные жители обеспокоены, что предприниматель не остановится в границах выделенного участка и от жадности будет строить новые коттеджи, углубляясь дальше в лес.

На сегодняшний день жители ближайших посёлков организовали в Интернете сбор подписей, где требуют разорвать договор аренды участка с бизнесменом и возмещения причинённого вреда природе.

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