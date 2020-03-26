Пилот из подмосковного Серпухова необычным способом напомнил жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса.
«Береги себя — оставайся дома». Такая надпись появилась в небе недалеко от подмосковного Серпухова,
Издание уточняет, что в этом городе пока нет ни одного заразившегося, однако мужчина решил лишний раз напомнить о мерах безопасности — не только на русском, но и на английском языке.
Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.
Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.
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