https://static.news.ru/photo/99f40736-6f5b-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Артамонов/РИА Новости

Пилот из подмосковного Серпухова необычным способом напомнил жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса.

«Береги себя — оставайся дома». Такая надпись появилась в небе недалеко от подмосковного Серпухова, передаёт телеканал «360».

Издание уточняет, что в этом городе пока нет ни одного заразившегося, однако мужчина решил лишний раз напомнить о мерах безопасности — не только на русском, но и на английском языке.

Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.

Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.