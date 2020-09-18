В Подмосковье отопление в школах, детсадах и больницах включат досрочно

В социальных учреждениях Московской области, в том числе в школах, детских садах и больницах, подача тепла начнётся досрочно. Предположительно, это произойдёт уже в 20-х числах сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства энергетики. По её данным, к началу осенне-зимнего периода в области подготовили и проверили около 2,5 тыс. котельных и 54 тыс. многоквартирных домов. Кроме того, были проверены 39 тыс. электросетевых подстанций,
При снижении температуры в первую очередь подадут тепло в организации социальной сферы, потом в жилые дома. Этот период может начаться уже в двадцатых числах сентября и длиться до начала октября, — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
Он отметил, что начало отопительного периода определяют главы муниципалитетов. Его сроки зависят от погодных условий. Так, отопительный сезон в Московской области начинается, когда в течение пяти дней температура воздуха не превышает 8 градусов тепла.
Ранее NEWS.ru писал о том, что столичный мэр Сергей Собянин пообещал горожанам этой осенью начать отопительный сезон пораньше, чтобы москвичи меньше простужались.
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