В Подмосковье отопление в школах, детсадах и больницах включат досрочно

https://static.news.ru/photo/2e51c0ea-fa89-11ea-be93-fa163e074e61_660.jpg ТЭЦ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В социальных учреждениях Московской области, в том числе в школах, детских садах и больницах, подача тепла начнётся досрочно. Предположительно, это произойдёт уже в 20-х числах сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства энергетики. По её данным, к началу осенне-зимнего периода в области подготовили и проверили около 2,5 тыс. котельных и 54 тыс. многоквартирных домов. Кроме того, были проверены 39 тыс. электросетевых подстанций, передаёт РИА Новости.

При снижении температуры в первую очередь подадут тепло в организации социальной сферы, потом в жилые дома. Этот период может начаться уже в двадцатых числах сентября и длиться до начала октября, — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он отметил, что начало отопительного периода определяют главы муниципалитетов. Его сроки зависят от погодных условий. Так, отопительный сезон в Московской области начинается, когда в течение пяти дней температура воздуха не превышает 8 градусов тепла.

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичный мэр Сергей Собянин пообещал горожанам этой осенью начать отопительный сезон пораньше, чтобы москвичи меньше простужались.