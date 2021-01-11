В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет в Московской области отменён. Это следует из постановления губернатора Андрея Воробьёва.
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В абзаце первом пункта 51 слова «в период с 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно)» исключить, — сказано в тексте постановления.
Этот пункт
Особый режим был введён в начале ноября для людей преклонного возраста с хроническими заболеваниями. Сначала до 15 ноября, затем сроки были продлены.
Вместе с тем жителям Подмосковья разрешили посещать магазины и больницы, гулять возле дома и использовать социальные карты. Однако вскоре, буквально несколько дней спустя, чтобы подтолкнуть пожилых соблюдать распоряжение губернатора, власти объявили о временной блокировке их проездных, писал NEWS.ru.