https://static.news.ru/photo/81a70a94-6ce4-11ea-839f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Московской области назвал информацию о заражении коронавирусом нового типа шести жителей Воскресенского округа не соответствующей действительности.

По данным пресс-службы ведомства, количество заболевших в Подмосковье за последние двое суток не изменилось — в настоящее время подтверждено 35 случаев заражения. Двое пациентов выздоровели, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что подмосковные медики поставили предварительный диагноз «коронавирус» 18 жителям области. Он также подчеркнул, что особую опасность коронавирус представляет для людей старшего возраста. Губернатор призвал их с пониманием отнестись к принимаемым властями мерам против распространения заболевания и соблюдать вводимые ограничения.