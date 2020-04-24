В Подмосковье объяснили посмертное награждение депутата Жукова

https://static.news.ru/photo/84be2414-863f-11ea-8e63-fa163e074e61_660.jpg Иван Жуков Фото: mosoblduma.ru

Коллеги скончавшегося от COVID-19 депутата Мособлдумы Ивана Жукова рассказали о заслугах покойного, за которые он посмертно получил орден «За доблесть и мужество».

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин в беседе с телеканалом «360» напомнил , что благодаря Жукову в Старой Купавне достроили школу, которая была заморожена больше 20 лет, и спортивный центр, «стоящий ещё со времён Советского Союза». По словам Сухина, когда в области начал распространяться коронавирус, Жуков организовал волонтёрское движение и сам оплачивал продуктовые наборы.

Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина рассказала, что Жуков фактически одним из первых в регионе взял на себя ответственность за борьбу с эпидемией.

Практически все вопросы по волонтёрству в Ногинске решались с его помощью, он всегда был с волонтёрами в тесном контакте, — отметила Лазутина.

Зампред Мособлдумы посоветовала критикам узнать подробнее о работе и вкладе Жукова, прежде чем обсуждать справедливость его награждения.

Как писал NEWS.ru, Иван Жуков скончался от коронавирусной инфекции 18 апреля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил наградить покойного орденом «За доблесть и мужество» на совещании с членами правительства Московской области.