В Подмосковье объяснили посмертное награждение депутата Жукова

Коллеги скончавшегося от COVID-19 депутата Мособлдумы Ивана Жукова рассказали о заслугах покойного, за которые он посмертно получил орден «За доблесть и мужество».
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин в беседе с телеканалом «360»
Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина рассказала, что Жуков фактически одним из первых в регионе взял на себя ответственность за борьбу с эпидемией.
Практически все вопросы по волонтёрству в Ногинске решались с его помощью, он всегда был с волонтёрами в тесном контакте, — отметила Лазутина.
Зампред Мособлдумы посоветовала критикам узнать подробнее о работе и вкладе Жукова, прежде чем обсуждать справедливость его награждения.
Как писал NEWS.ru, Иван Жуков скончался от коронавирусной инфекции 18 апреля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил наградить покойного орденом «За доблесть и мужество» на совещании с членами правительства Московской области.
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