В Подмосковье обезопасят катание на тюбингах в «нестандартных» местах

https://static.news.ru/photo/caa55542-53fd-11eb-9454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главам муниципалитетов проверить безопасность зимних развлечений. Он призвал благоустроить для отдыха более подходящие места.

«Разбор полётов» произошёл после инцидента в Щёлкове, где двое детей упали в воду во время катания на тюбинге — специальном надувном круге. Они катались в непредназначенном для этого месте на набережной реки Клязьмы. К счастью, их быстро вытащили из воды.

Люди часто пренебрегают правилами и отпускают детей кататься на набережной. Чтобы такие случаи не повторялись, администрация установила барьеры, провела подсыпку песком импровизированной горки для уменьшения скольжения, — рассказала во время совещания министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

В свою очередь Воробьёв призвал проверить безопасность зимних развлечений и провести проверки импровизированных мест отдыха. В региональном главке МЧС уже пообещали в местах «нестандартных» горок поставить реперные точки и посыпать такие горки песком.

Воробьев же призвал не переусердствовать, посыпая песком всё подряд. Те горки, где категорически нельзя кататься из-за расположенного рядом водоёма, нужно закрыть. Однако там те, где будет безопасно после облагораживания, необходимо благоустроить территорию и дать людям возможность кататься, подчеркнул губернатор.

Нам нужны стандарты безопасности, нужно заранее думать, от чего предупредить зимой и чего не допустить весной. Давайте разработаем алгоритмы, чтобы они постоянно в области, в каждом городе работали, — цитирует Воробьёва сайт телеканала «360».

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать водительских удостоверений автовладельцев, катающих друзей и знакомых на привязанных к машинам тюбингах. По его словам, такая забава лишь кажется безопасной из-за мягкости «поездки», однако на практике нередко приводит к тяжёлым травмам, где самое страшное последствие — перелом позвоночника.