В Подмосковье не нашлось места для клубники совхоза Грудинина

https://static.news.ru/photo/d23cdff2-bd3d-11ea-9e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/Global Look Press

Совхозу имени Ленина Павла Грудинина не позволяют открывать точки сбыта садовой клубники и земляники в Московской области, заявили сторонники коммунистической партии.

Несмотря на то, что правительства Москвы и Московской области предложили совхозу открыть точки продажи на всех доступных местах, где сбывают продукцию другие производители, от этого предложения в предприятии отказались по причине невыгодных условий.

Перекупщики возьмут у нас по 100 рублей за килограмм, а продадут за те же 250. Для нас это не только нерентабельно, но и обидно, — неоднократно утверждал Грудинин, слова которого цитирует телеканал «360».

Согласно заявлению администрации Ленинского городского округа, имеющемуся в распоряжении телеканала, продукция совхоза сегодня все же продается в розничных сетях. Кроме того, в муниципалитете официально согласована работа 32 нестандартных точек продаж — шесть из них отданы именно совхозу.

Один из пайщиков Совхоза имени Ленина рассказал телеканалу о нынешней ситуации на точках продаж клубники. По его словам, предписания по безопасности в период пандемии в фирменных ларьках не соблюдаются.

Нет социальной дистанции, масок и перчаток. А если что-то и есть, то они эти маски на подбородках просто носят, — отметил он.

Одна из точек продажи Совхоза имени Ленина располагается на Каширском шоссе, вблизи с проезжей частью. Никаких других продавцов там нет.

По Москве (ставить точки. — NEWS.ru) было запрещено. Я думаю, что это самостав, то есть они ставят самостоятельно, потому что они так решили, — подчеркнул собеседник «360».

Он также сообщил, что две действующие точки на Каширском шоссе создают неудобства для водителей из-за образующихся очередей.

Как писал NEWS.ru, бывшая супруга основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО. Ценные бумаги она сразу обменяла на 19,3% долей в ООО «Рота-агро», входящую в группу «Рота», которую контролирует депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин.

Стать бизнес-партнёром парламентария Грудининой помогли приставы. Они в ультимативной форме потребовали от регистратора Р.О.С.Т. передать в её собственность акции в рамках бракоразводного процесса.

Ранее NEWS.ru писал, что врач назвал внешние признаки выращенной с пестицидами клубники. Понять, что клубника на прилавке не навредит здоровью, можно, понюхав её и обратив внимание на цвет самой ягоды и её плодоножки.