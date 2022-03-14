В Подмосковье начнут контролировать работу дворников через приложение

Управдомы в Московской области будут контролировать уборку дворовых территорий через приложение со следующей недели, сообщает издание «Вести Подмосковья». Так они смогут ставить задачи и фиксировать нарушения. Принимать работу и сообщать управдомам о результатах будет администрация городского округа.

По словам руководителя главного управления содержания территорий региона Светланы Аиповой, более 8,5 млн жителей Подмосковья живут в многоквартирных домах и имеют право на опрятную территорию.

Зимой перед дворниками поставят задачи бороться с гололедицей, убирать снег, мусор в урнах и на контейнерных площадках. Также им нужно будет заниматься повреждёнными детскими площадками и опасными деревьями. Летом управдомы будут следить за уборкой мелкого мусора с газонов.

Приложение доступно пользователям Android и IOS.

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что в Центральной экологической зоне Байкала планируется установить 142 контейнера для раздельного сбора отходов. Всего в Иркутской области закупили 963 бака для этого. Буцаев напомнил, что к Байкалу следует относиться особенно бережно, так как озеро является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.