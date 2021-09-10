В Подмосковье начался отопительный сезон

В Московской области начали пускать тепло по батареям. Отопительный сезон в столичном регионе стартует с 13 сентября. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил министр энергетики региона Александр Самарин. Его слова приводит ТАСС.

С сегодняшнего дня, так как она (система отопления. — NEWS.ru) инертная, прогреется дня через три, мы сегодня уже начнём пуск тепла для того, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура, — сказал Самарин.

Похолодание в регионе обещают со вторника, 14 сентября. Согласно информации на сайте Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Московском регионе в дневные часы опустится до плюс 12–14 градусов.

Тем временем в Москве тепло появилось 9 сентября, но только в социальных учреждениях, подавших соответствующую заявку. Среди них школы, детские сады, больницы и поликлиники. В столице фиксируются сильные похолодания, но для включения отопления таких температур недостаточно.

В прошлом году отопительный сезон начался в Москве 28 сентября — досрочно из-за рекомендованного мэрией домашнего режима для москвичей 65+ и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением изменить нормы для начала отопительного сезона. Она считает, что включать отопление следует при предельной среднесуточной температуре 10 градусов тепла, а не 8, как сейчас, которая держится три дня, а не пять.