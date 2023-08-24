В Подмосковье началось нашествие пауков-ос: фото удивительных хищников Их лапы достигают пяти сантиметров

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Паук- оса

В нескольких районах Подмосковья жители обнаружили крупных пауков. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природопользования, у них желто-черные полосы, поэтому их называют пауками-осами. Глава ведомства Тихон Фирсов прокомментировал ситуацию.

«За летний период в наше ведомство поступило множество обращений, связанных с появлением в регионе крупных желтых пауков. <...> Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север и образовали на территории Московской области устойчивые популяции», — заявил Фирсов.

Речь идет о виде паука Аргиопа Брюнниха, который распространен в Северной Африке, Южной и Центральной Европе. В России он обычно обитает в южных регионах с преобладанием степей. На севере его ареал обычно простирается до Брянской, Орловской, Липецкой, Пензенской, Воронежской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской и Саратовской областей. Но из-за изменения климата, в последние годы его обнаруживают в Рязанской, Тульской, Калужской, Новгородской и Московской областях.

Аргиопы плетут паутины на кустарниках и травянистых растениях, предпочитая открытые солнечные участки.

Укус такого паука довольно болезненный, но последствий для здоровья обычно нет. Исключения составляют случаи, когда у человека есть аллергия. Как правило, Аргиопа Брюнниха атакует только в тех случаях, когда его пытаются придавить.

Как выглядит этот «зверь» — в фоторепортаже NEWS.ru.