В Подмосковье началась операция по пресечению незаконной рубки елей В Подмосковье началась операция «Елочка» по пресечению незаконной рубки елей

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Инспектор государственного экологического контроля во время рейда по незаконной вырубке елок

В Московской области стартовала профилактическая операция «Елочка», призванная пресечь незаконную рубку хвойных деревьев для новогодних праздников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда правительства МО Георгия Филимонова.

По его словам, совместно с полицией и органами местного самоуправления усилена лесная охрана, определены участки, подлежащие осмотру, в каждом лесничестве выбраны маршруты патрулирования.

Совместно с представителями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности проводится комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников, — сказал Филимонов.

В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что за незаконную рубку предусмотрены штрафы — до пяти тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц. За нанесение ущерба, превышающего пять тысяч рублей, может грозить уголовная ответственность.

Ранее сотрудники Рослесинфорга рассказали, как легально срубить елку в лесу. Для этого нужно под наблюдением специалиста выбрать ель и самостоятельно ее срубить. В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придется заплатить, при этом средняя цена за одну елку может составлять порядка 79 рублей.

Эколог Ирина Лебедева рассказала, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования.