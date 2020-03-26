https://static.news.ru/photo/8483f4bc-6e7d-11ea-82aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В подмосковном Красногорске действуют злоумышленники, использующие эпидемию коронавируса, чтобы втираться в доверие к пожилым людям и обманывать их.

Орудует банда под видом доставки дешёвых продуктов пожилым людям. Женщина и с ней мужики отлавливают стариков у подъезда и напрашиваются в квартиру. Уже из квартиры мать догадалась позвонить мне. Убежали, — рассказал «Ридусу» житель города Константин Логинов.

По его словам, мошенники убеждают пенсионеров не закрывать двери и обеспечить доступ в квартиру, так как продукты якобы должны скоро привезти на дом. При этом женщина одета так, чтобы не вызвать подозрения: закутана в платок, а поверх халата надета куртка — будто только что с базы приехала.

Логинов добавил, что пытался убедить мать предупредить полицию о деятельности мошенников, но с этим возникли сложности.

Пыталась позвонить по номеру 112. Звонок перебросили на 102, ответа не дождалась. В отделение поехать не захотела, так как для пожилых карантин, — сказал мужчина.

В комментариях на странице жителя Подмосковья в социальной сети друзья и подписчики делятся своими историями о том, как злоумышленники используют коронавирус для обмана пожилых людей. Это происходит в Москве, других российских городах, с этим сталкиваются и в Италии.

Например, подозрительные личности часто притворяются бригадами дезинфекции, добиваясь, чтобы им открыли двери для обработки квартиры против коронавируса. Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные СМИ в Санкт-Петербурге, Башкирии, Владимирской области и других регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники начали пользоваться настроениями в обществе из-за угрозы распространения коронавируса в корыстных целях. Они рассылают фейковые сообщения по профилактике заболевания и собирают личные данные пользователей. Об этом сообщили представители Роскомнадзора.

По словам экспертов, преступники используют похищенные сведения для вирусного заражения устройства, а также для кражи платёжных средств. Чтобы защититься от злоумышленников, отметили в Роскомнадзоре, не следует переходить по сомнительным ссылкам — пользоваться нужно исключительно знакомыми порталами. Также нельзя открывать прикреплённые к письмам файлы и с недостаточной долей осторожности вводить на том или ином сайте личные данные.