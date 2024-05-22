В Подмосковье мигрант изнасиловал спящую дочь друга: как и где это было

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В Московской области повар из Узбекистана изнасиловал 19-летнюю русскую девушку, пишет Baza. Как и почему произошел данный инцидент?

Что известно об изнасиловании девушки

«Журакул М. живет в России с 2009 года, иногда ненадолго возвращаясь в Узбекистан. В январе 2023-го он устроился поваром в пекарню и успел сдружиться с некоторыми постоянными посетителями, живущими поблизости. В июле Журакул познакомился с Павлом, его женой Марией и дочкой Лизой (имена изменены). Они часто заходили за шаурмой и пирожками. Через несколько месяцев Павел и Мария зашли в пекарню, разговорились и предложили Журакулу зайти в гости и выпить после работы. Он согласился. Во время посиделок около часу ночи Лиза ушла спать, а Жоре (он так представился) предложили остаться переночевать. Ему постелили в комнате дочки», — пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, девушка проснулась от прикосновений мигранта, но сразу сопротивляться не смогла.

«Он шептал ей „солнышко, ты мне нравишься“. Девушка открыла глаза и увидела полуголого повара, нависающего сверху. Она не сразу смогла встать, так как мужчина навалился на нее своим телом. Девушка уверяет, что просила остановиться, но он продолжал. Набравшись сил, Лиза столкнула его, оделась и в истерике побежала к родителям. Родители отвезли дочку в больницу и в полицию. Сам Журакул объяснил следователям, что половой акт якобы был добровольным. Возбуждено уголовное дело по статье „Изнасилование“. В Узбекистане у Журакула остались жена и трое несовершеннолетних детей», — добавила Baza.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние подобные случаи правонарушений со стороны мигрантов

17 мая стало известно, что каменщика из Узбекистана подозревают в изнасиловании китайской студентки петербургского политеха.

«19-летняя девушка рассказала полиции, как всё было. Когда она шла поздно вечером по улице Верности, на нее напал неизвестный и затащил в кусты. Там он повалил ее на землю, порвал одежду и начал непотребства, параллельно признаваясь в любви, а затем сбежал. Вскоре правоохранители задержали вероятного насильника — это 32-летний житель Васильевского острова. Подозреваемого закрыли в изоляторе временного содержания», — передавал Telegram-канал «Mash на Мойке».

18 мая полицейские в Москве задержали мигрант-педофила, который пытался изнасиловать школьниц и пристал к женщине с коляской.

«Поймать извращенца смогли благодаря соседскому чатику дома на улице Липовый Парк. Сначала одна из шокированных мам рассказала, что в четверг днем незнакомый мужчина приставал к ее 9-летней дочери в лифте, когда та возвращалась с прогулки с собакой. Школьница начала кричать, мужчина испугался и убежал. Потом другая мать пожаловалась, что неадекват приставал и к ее 8-летней дочери. Позже выяснилось, что извращенец домогался и совершеннолетних местных жительниц. Они рассказали, что тот же мужчина „схватил за попу“ молодую маму, которая гуляла во дворе с коляской, а ушел, только когда та пригрозила ему мужем-боксером. По словам местных, тип был под наркотиками. Соседи вызвали полицейских, те быстро нашли похотливого подозреваемого и увезли в отдел», — писал SHOT.

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