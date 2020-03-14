Врачи выявили коронавирусную инфекцию у гражданина Венесуэлы, который прибыл в Московскую область из Мадрида. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
Новый факт заражения был выявлен 15 марта,
В общей сложности, по его словам, в Подмосковье уже восемь подтверждённых случаев заболевания. Ещё у семерых пациентов — предварительный диагноз.
Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.
Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.
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