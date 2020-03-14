https://static.news.ru/photo/09159a6a-66df-11ea-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: KH /www.imago-images.de/Global Look Press

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у гражданина Венесуэлы, который прибыл в Московскую область из Мадрида. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

Новый факт заражения был выявлен 15 марта, уточнил губернатор в социальных сетях.

В общей сложности, по его словам, в Подмосковье уже восемь подтверждённых случаев заболевания. Ещё у семерых пациентов — предварительный диагноз.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.