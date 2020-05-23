В Подмосковье число заразившихся коронавирусом превысило 32,6 тысячи

https://static.news.ru/photo/3caa6496-9cd6-11ea-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за сутки увеличилось на 846. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по COVID-19.

Ещё 846 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксированы 32 653 случая. Скончались 324 заболевших, — уточнил штаб в Telegram-канале.

За последние 24 часа в регионе выздоровели 464 человека, а общее число излечившихся от коронавируса составило 5163 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Московской области ужесточили масочный режим. Теперь за появление в общественном месте без средства индивидуальной защиты положен штраф в размере четырёх тысяч рублей. Вместе с тем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отменил пропускной режим. С 23 мая пропуска перестали быть обязательными для поездок по региону.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).