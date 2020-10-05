В Подмосковье 80% заболевших коронавирусом признались, что не носили маски

https://static.news.ru/photo/c7bfea78-06f4-11eb-a5d0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Восемь из десяти заразившихся COVID-19 в Московской области во время опроса сообщили, что не носили маски в магазинах и транспорте, заявил губернатор региона Александр Воробьёв во время заседания облправительства.
Транспорт для нас — это пригородное сообщение, Мострансавто, это ещё также пять тысяч автобусов, частные перевозчики, — цитирует губернатора «360».
Как писал NEWS.ru, ранее Воробьёв поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава региона считает, что только при соблюдении мер защиты — а это маски, социальная дистанция и отказ от ненужных контактов — можно будет не вводить новые строгие ограничения.