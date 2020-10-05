В Подмосковье 80% заболевших коронавирусом признались, что не носили маски

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Решение о переводе российских школ на дистанционное обучение пока не принималось. Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны.

К нам поступают данные о переводе школ на удалёнку. Мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем....