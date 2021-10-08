В «ПИК» заявили, что сами подали заявление на бывшего вице-президента

Группа компаний «ПИК» стала инициатором дела о мошенничестве, по которому проходит бывший вице-президент организации Александр Лефель. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе девелопера. Там отметили, что обвиняемый не работает в компании больше двух лет.

Александр Лефель был уволен из «ПИК» более двух лет назад, в апреле 2019 года. Заявление против Лефеля было подано «ПИК», — сказал представитель «ПИК».

При этом в группе «Самолёт», где сейчас Лефель занимает пост директора по региональному развитию, заявили , что обвинения не связаны с его работой в этой компании.

Силовики задержали Лефеля в Москве днём 8 октября. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов ходатайствовали в суд об аресте мужчины на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.