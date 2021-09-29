В ПФР сказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

Право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений имеют мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55 лет. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Нижегородской области.

В ПФР пояснили , что получить все средства пенсионных накоплений единой суммой за один раз могут в настоящее время мужчины 1953–1967 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, но только при условии, что с 2002 по 2004 год они были официально трудоустроены, а их работодатель исправно платил страховые взносы.

Кроме того, воспользоваться подобной процедурой могут участники государственного софинансирования пенсионных накоплений, независимо от того, идёт ли речь о государственном или частном пенсионном фонде.

При этом возможности единовременной выплаты не касаются граждан с накопительной пенсией.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры имеют ряд определённых льгот на перемещение с помощью общественного транспорта и поездов. При этом некоторые пенсионеры могут дважды в год проехать на любом поезде РЖД абсолютно бесплатно.