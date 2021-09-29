В ПФР сказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
Право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений имеют мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55 лет. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Нижегородской области.
В ПФР
Кроме того, воспользоваться подобной процедурой могут участники государственного софинансирования пенсионных накоплений, независимо от того, идёт ли речь о государственном или частном пенсионном фонде.
При этом возможности единовременной выплаты не касаются граждан с накопительной пенсией.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры имеют ряд определённых льгот на перемещение с помощью общественного транспорта и поездов. При этом некоторые пенсионеры могут дважды в год проехать на любом поезде РЖД абсолютно бесплатно.