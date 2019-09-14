https://static.news.ru/photo/f61f44dc-d6d9-11e9-aab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Пенсионном фонде России рассказали о случаях, когда пенсионер может получить выплаты меньше положенных ему по закону. По закону о страховых пенсиях, причин для удержания может быть сразу несколько.

Одной из них является несвоевременная оплата штрафа или позднее внесение ежемесячной платы за квартиру. В этом случае задолженность будут списывать из пенсии до её полного погашения. При этом сумма удерживаемых выплат не может быть больше 20% от ежемесячного размера пенсии.

В случае переезда в другой город пенсионные выплаты также могут прийти в меньших, чем обычно размерах. В ПФР это объяснили изменением регионального коэффициента, который учитывается при расчёте суммы.

Кроме того, меньшая пенсия может прийти на счёт, если ранее Пенсионный фонд допустил переплату. Она возникает, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат, отмечает « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что страховые пенсии в 2020 году планируется проиндексировать на 6,6%, а социальные — на 7%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Согласно прогнозам, средний размер выплат составит 15 тысяч рублей. При этом средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров окажется на уровне 16,4 тысячи.