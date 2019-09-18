https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россияне могут подтвердить свой трудовой стаж в случае ликвидации организации через её правопреемника, архив или заручившись поддержкой бывших коллег. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.

Периоды работы можно установить по показаниям двух и более лиц, у которых трудовые книжки в порядке и которые знали человека по совместной работе, — уточнили в ПФР.

Отмечается, что для этого не обязательно приводить их в отделение Пенсионного фонда, Для подтверждения будет достаточно письменного заявления и отсканированных страниц трудовых книжек коллег.

Получить сведения о накопленных пенсионных баллах и страховом стаже можно через личный кабинет на сайте ПФР, Единый портал госуслуг или через МФЦ.

News.ru ранее писал, что есть несколько причин для удержания пенсии. Одной из них является несвоевременная оплата штрафа или услуг за ЖКХ. В этом случае задолженность будут списывать из пенсии до её полного погашения.

При этом сумма удерживаемых выплат не может быть больше 20% от ежемесячного размера пенсии, уточнили в ПФР.