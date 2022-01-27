В ПФР рассказали о пособиях для беременных жён призывников

Жёны военнослужащих по призыву, ожидающие ребёнка, могут получить единовременное пособие. Также на единовременную выплату могут претендовать супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений. Сумма выплаты в 2022 году составляет 29 908,46 рубля плюс районный коэффициент, напомнили в отделении ПФР по Томской области.

В ПФР отмечают , что подавать заявление на выплату можно на сроке беременности более 180 дней (после 26 акушерских недель) и при условии, что муж уже призван в армию. Для назначения пособия необходимо предоставить документ из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву. Также справку можно получить в военкомате, если служба мужа окончена к моменту обращения за выплатой.

Получают денежные выплаты все женщины, находящиеся в положении, вне зависимости от региона проживания. Поэтому какого-то особого расчёта в данном случае вести не приходится, — уточняется в сообщении ПФР.

Ранее в Минтруде сообщили, что минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 63,9 тысячи рублей в 2022 году при обычных родах. Максимальный уровень составит до 360 тысяч рублей. Рост пособий является следствием индексации минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, максимальный размер при этом увеличился за счёт ежегодной индексации.