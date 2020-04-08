В ПФР рассказали о мошенниках, прикрывающихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fdfb6294-79a9-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

В Пенсионном фонде России предостерегли о мошенниках, которые пользуются ситуацией с коронавирусом и обманывают граждан.

Как рассказала «Интерфаксу» замуправляющего отделением ПФР по Петербургу и Ленобласти Мария Ларионова, сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону ни персональные данные, ни номеров счёта, вся эта информация у них имеется.

В ПФР также отметили, что из-за ситуации с коронавирсом приступают к беззаявительному продлению выплат. Это касается прежде всего пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала. Такой порядок будет действовать до 1 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне эпидемии коронавируса активизировались телефонные и интернет-мошенники. Они рассылают сообщения с требованиями оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции или карантина, а также обещают социальные выплаты.