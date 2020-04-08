В ПФР рассказали о мошенниках, прикрывающихся коронавирусом

В Пенсионном фонде России предостерегли о мошенниках, которые пользуются ситуацией с коронавирусом и обманывают граждан.
Как
В ПФР также отметили, что из-за ситуации с коронавирсом приступают к беззаявительному продлению выплат. Это касается прежде всего пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала. Такой порядок будет действовать до 1 октября 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что на фоне эпидемии коронавируса активизировались телефонные и интернет-мошенники. Они рассылают сообщения с требованиями оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции или карантина, а также обещают социальные выплаты.
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