В ПФР рассказали, кто получит вторую пенсию перед Новым годом

Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения «Почты России», получат деньги за январь 2022 года в декабре 2021 года. Как рассказали URA.RU в одном из региональных отделений Пенсионного фонда России, почта России сокращает число нерабочих дней, и люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.

Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию, — уточнили в ПФР.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий. Согласно нововведениям, с 1 января 2022 года, если пожилые люди не успели при жизни получить пенсию, то на неё смогут претендовать их наследники. Пенсионеры также освобождаются от удержаний из пенсии в случае признания их банкротами.

Также Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат в России. После его принятия можно будет обращаться в Пенсионный фонд, предоставив необходимые документы через портал госуслуг. Отмечается, что обращение граждан за единовременной выплатой будет осуществляться на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу потребуются документы, аналогичные для назначения накопительной пенсии.