На размер будущей пенсии влияет много факторов. По словам главы отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марины Густовой, информация о выплатах в размере 50 тыс. рублей правдоподобна.
Существенно увеличить пенсию можно с помощью ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Эти средства выделяются из счёта федерального бюджета. ЕДВ не зависит от факта установления пенсионного обеспечения. Услуга рассчитана на ветеранов, инвалидов и другие категории граждан.
Кроме того, существуют набор соцуслуг, среди которых надбавки за работу на Севере или на вредном производстве,
Как писал NEWS.ru, в Омской области 70-летняя пенсионерка получает ежемесячную выплату в размере 52 533 рублей. Такую информацию предоставила представительница Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич.
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