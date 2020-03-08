https://static.news.ru/photo/0c4c9698-7847-11e9-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

На размер будущей пенсии влияет много факторов. По словам главы отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марины Густовой, информация о выплатах в размере 50 тыс. рублей правдоподобна.

Существенно увеличить пенсию можно с помощью ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Эти средства выделяются из счёта федерального бюджета. ЕДВ не зависит от факта установления пенсионного обеспечения. Услуга рассчитана на ветеранов, инвалидов и другие категории граждан.

Кроме того, существуют набор соцуслуг, среди которых надбавки за работу на Севере или на вредном производстве, сообщает «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, в Омской области 70-летняя пенсионерка получает ежемесячную выплату в размере 52 533 рублей. Такую информацию предоставила представительница Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич.